Di Stefano: "Nel secondo tempo il Milan più fragile della stagione. Pioli bravo a far soffire l'Inter"

Peppe Di Stefano, intervenuto a Sky, ha parlato della situazione del Milan post derby: “È stato il Milan più fragile della stagione nel secondo tempo. Noi ovviamente abbiamo provato a sentire anche l'interno della società che aria si respira, ed è inevitabile che si respira della delusione, semplicemente perché al 50esimo eri il padrone del derby e non erano soli due gol, era un Milan che giocava bene e ha messo alle corde, non una squadra qualunque, ma l'Inter di Antonio Conte. Allo stesso tempo il Milan ha avuto una condizione fisica: Ibra ad esempio che saltava più Skriniar, un Milan che giocava bene a centrocampo. È stato bravissimo Pioli che ha azzeccato tutte le scelte con cui mettere in sofferenza l’Inter. Da quello che so ci sarà una scelta della società se continuare o no con Ibra. Il livello delle due rose è diverso, la struttura finanziaria da maggiori certezze all’Inter che al Milan, e questo non può far passare inosservata la gestione del secondo tempo sbagliata. Ha intrapreso ora una strada: un mix tra giovani e giocatori di esperienza. Maldini, anche ieri ha detto: “Noi oggi non dobbiamo vincere il derby, noi dobbiamo battere l’Inter perché è una delle squadre che sta nell’alta classifica, perché è un esame” e il Milan non l’ha superato. Sarà che qualcosa manca, ma non è possibile che contro le prime cinque hai subito 16 gol e ne hai siglati solo 4”.