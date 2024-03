Di Stefano: "Nonostante la vittoria, ieri sera non c'era un clima felice. Contro l'Empoli novità in difesa e in attacco"

Intervenuto direttamente da Milanello nel giorno dopo della vittoria del Milan in Europa League 4-2 contro lo Slavia Praga, il giornalista Peppe di Stefano ha voluto così commentare i pensieri e la situazione dei rossoneri dopo la prestazione di ieri sera.

"Troppa sofferenza ieri sera, perchè sì il Milan ha vinto segnando 4 gol come ha fatto anche la Roma, ma l'avversario era di qualità inferiore e soprattutto è stato per quasi tutta la partita in 10 uomini. Il Milan ha avuto rimpianti e distrazioni difensive, nonostante un buon approccio nel primo tempo: era andato in vantaggio, poi errori e 1-1. Nel secondo tempo tempo entri sul 3-1 e poi subisci ancora un gol per un altro errore, alla fine riesci ad allungare grazie alla giocata di Leao, ma non basta, non c'era ieri un ambiente di totale felicità. Questa partita lascia i rossoneri con il mistero, perchè è una squadra che gioca bene e fa divertire come contro l'Atalanta e poi giocano gare incolore come ieri o contro il Monza. Stefano Pioli era arrabbiato perchè pretendeva qualcosa di più dai suoi giocatori. C'è stato Leao, che si è allenato oggi ma che non ci sarà contro l'Empoli perchè squalificato, così come Florenzi. Infatti il portoghese sarà sostituito da Okafor o Chukwueze: se giocasse il nigeriano, Pulisic andrebbe a sinistra, mentre Okafor resterebbe a sinistra. Qualche dubbio ancora c'è, in attacco ballottaggio tra Jovic e Giroud, a centrocampo torna Bennacer con uno tra Adli e Reijnders mentre in difesa ci saranno Tomori o Thiaw al posto di Kjaer, domani inoltre non ci sarà la conferenza pre partita a Milanello".