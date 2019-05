Di Stefano: "Panchina Milan, attenzione al nome di Simone Inzaghi"

Peppe Di Stefano, intervenuto a SkySport24, ha parlato così del futuro della panchina rossonera: "Attezione ai soliti nomi ed in particolare a quello di Simone Inzaghi, che per ora non ha rinnovato con la Lazio. Ha fatto bene in biancoceleste, quest'anno ha vinto anche la Coppa Italia. Vanno tenuti in considerazione anche ai nomi di Giampaolo, De Zerbi e Di Francesco, ma la candidatura di Simone Inzaghi sembra essere al momento in leggero vantaggio. Vediamo se arriveranno conferme su questo".