Di Stefano: "Situazione difficilmente ricomponibile tra Gazidis e Boban. Elliott deluso dalla frattura"

Intervenuto da San Siro Peppe Di Stefano, giornalista di Sky Sport, ha parlato della situazione dirigenziale del Milan. Questo il suo intervento: "In un momento tutto sommato positivo con l'arrivo di Ibrahimovic, le buone prestazioni e con una squadra capace di rialzare la testa, la somma di tutto questo non porta comunque ad un entusiasmo in vista della Juventus perchè le frizioni tra i dirigenti rossoneri sono state esternate prima da Gazidis e poi da Boban. Due parti che non hanno mai trovato un'intesa societaria e questo malcontento è stato messo in piazza attraverso le dichiarazioni dei due dirigenti e probabilmente l'invasione dell'Ad sudafricano nella parte sportiva parlando dell'allenatore Rangnick ha creato distanza tra l'ex Arsenal e il duo Boban-Maldini. Ricomporre la situazione è difficile perchè quando si scende in piazza e non si riesce a parlare nonostante gli uffici siano distanti qualche metro è segno di una situazione complicata. Si aspetta un intervento di Elliott che non ha parlato in quanto momentaneamente molto deluso dalla situazione che si è creata."