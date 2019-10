Di Stefano su Giampaolo: "Al Milan saranno ore di riflessione"

Peppe Di Stefano, intervenuto su Sky Sport 24, ha parlato così della situazione di Marco Giampaolo: "È un momento molto delicato perché il Milan sta cercando la soluzione al problema. Ieri i rossoneri hanno vinto la partita ma hanno dimostrato ancora una volta un’identità non chiara, né in fase offensiva né in fase difensiva. Sono ore di riflessione, ma non vuol dire che ci sarà un cambio alla guida tecnica. Il Milan non è bello come volevano i dirigenti, non è pratico e cinico come lo era nella scorsa stagione. Allora bisogna capire se sarà un Milan dei giocatori del vecchio gruppo: ieri è stata chiara la scelta di Giampaolo di schierare giocatori di una determinata esperienza. Oppure se magari puntare su un Milan più giovane come abbiamo visto nella seconda parte di gara. Leão ed Hernandez hanno cambiato il Milan. Fase di riflessione perché molto dipende da quelli che sono gli allenatori al momento disponibili. È ovvio che le consultazioni sono già partite e sicuramente non da ieri notte. Alla società non è piaciuta la gestione della gara di ieri, ma questo non vuol dire che si arriverà ad una conclusione nelle prossime ore. Saranno giorni molto intensi in un senso o nell’altro: sia se la società dovesse trovare un nuovo allenatore sia se dovesse dare ancora fiducia a Marco Giampaolo. Ieri il Milan ha vinto per un episodio, perché se Schöne avesse segnato il rigore staremmo parlando di un pareggio e dell’esonero di Marco Giampaolo".