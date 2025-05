Di Stefano sul casting allenatore: "Credo che nella testa dei dirigenti il primo nome sia sempre quello di Italiano"

Nel corso di un suo intervento durante la diretta di Sky Sport 24, Peppe Di Stefano ha fatto un po' il punto della situazione in casa Milan, soffermandosi in modo particolare sulla questione relativa al nuovo allenatore:

"Con lui (il nuovo allenatore, ndr) decidi di dare via alcuni giocatori, di prenderne altri, decidi di mandarne in prestito altri o magari ragioni con lui anche sui rinnovi di contratto di giocatori che in questo momento non sono in scadenza ma lo saranno tra 13 mesi, parlo di Theo Hernandez e Mike Maignan. L'allenatore è la prima pietra del nuovo Milan. È una scelta che va ponderata. Non va perso del tempo, perché di tempo il Milan ne ha perso tanto, ma il Milan si deve inserire in questo valzer di allenatori che c'è in corso.

Io credo che nella testa dei dirigenti il primo nome sia sempre quello di Italiano. Ripeto sempre la solita storia: Italiano ha scelto il Bologna, Italiano ha vinto col Bologna, Italiano ha dato priorità al Bologna, ma Italiano non ha ancora firmato il rinnovo di contratto col Bologna, né al primo né al secondo incontro. E il Milan in questa mini crepa si inserisce, aspetta e spera, sperando chiaramente di riuscire a dialogare con lui, lo ha già fatto, ma di fargli capire davvero quelli che sono i progetti del Milan.

E poi come sappiamo nel weekend può succedere qualsiasi cosa, sia per quanto riguarda l'incontro di cui vi ha appena parlato Massimo Ugolini per quanto riguarda Conte. Conte Napoli o Conte Juve, e Allegri di conseguenza Napoli. O Allegri di conseguenza senza Napoli e quindi a quel punto il Milan sarebbe un'ozione. È una partita a scacchi. Gioco di incastri".