Ranieri: "Thiago Motta non ha fatto un grande campionato: è stato esonerato, ma i giovani vanno aiutati"

Claudio Ranieri, allenatore della Roma, ha parlato ai microfoni di Rai Sport durante la trasmissione '90° Minuto', andata in onda ieri sera.

Thiago Motta da allenatore com'è andato quest'anno?

"Non ha fatto un grande campionato, è stato esonerato ma i giovani vanno aiutati come doveva essere aiutato De Rossi. Ci sono state delle incomprensioni ma non da parte dei Friedkin, altri tipi di incomprensioni".

LE ULTIME SULL'ALLENATORE DEL MILAN

Secondo quanto riferisce Claudio Raimondi a SportMediaset su Italia Uno, è iniziata ieri ufficialmente l'era di Igli Tare come nuovo direttore sportivo del Milan. Sono diversi i nodi che dovrà sciogliere nelle prossime settimane, compreso resistere all'assalto del Manchester City per Tijjani Reijnders e affrontare il tema dei rinnovi di contratto di Maignan e Theo Hernandez.

La priorità del nuovo ds milanista è però ovviamente il futuro della panchina del Milan: sfumati Antonio Conte e Thiago Motta, i due candidati in pole sono ora Vincenzo Italiano e Thiago Motta. Il primo è in trattativa con il Bologna per il rinnovo, ma finché non ci sarà la firma i rossoneri non molleranno la presa. Se dovesse sfumare anche Italiano, allora tornerebbe di moda il nome di Thiago Motta, già cercato un anno fa dai rossoneri.