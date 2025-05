MN - Marchetti: "Credo che i giocatori fossero abituati alla figura di Paolo Maldini e abbiano sentito un po' questa mancanza"

vedi letture

Tra i migliori acquisti dell'era Tare nei 15 anni di Lazio non ci sono dubbi che il portiere sia Federico Marchetti (QUI LA NOSTRA TOP 11). Arrivato per poco più di 5 milioni si è confermato in biancoceleste uno dei migliori portieri del campionato. In esclusiva per MilanNews.it ci dice la sua proprio su Igli Tare, pronto ad affrontare la sua seconda avventura da direttore sportivo, raccogliendo la sfida Milan.

Si è sottolineato spesso come quest'anno la figura del direttore sportivo sia mancata anche nella gestione del quotidiano, al Milan

"Dipende tutto dai risultati. Se il Milan avesse avuto sul campo dei risultati soddisfacenti e in linea con le aspettative non si sarebbe sollevato il problema. Non è essendoci stata questa figura si è creato l'alibi. E credo che i giocatori fossero abituati alla figura di Paolo Maldini e abbiano sentito un po' questa mancanza. Per quella che è stata la mia esperienza con Tare, posso dire he ha dato la sua presenza nel quotidiano ed è sicuramente stato importante".