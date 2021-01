Di Stefano: "Tonali sta bene, si è allenato in gruppo e domani ci sarà"

Peppe Di Stefano, intervenuto da Milanello, ha riferito le ultime notizie sul Milan. Di Stefano ha detto: "Oggi c'era tutta la dirigenza presente qui a Milanello, anche Ivan Gazidis oltre a Paolo Maldini e Frederic Massara. Sandro Tonali si è allenato regolarmente con la squadra stamattina. La botta di sabato in campionato è stata riassorbita e domani in Coppa Italia ci sarà, e probabilmente giocherà anche titolare. Invece, per Zlatan Ibrahimovic ci sarà spazio a gara in corso. Il Milan preferisce farlo lavorare senza rischiarlo dall'inizio, perché a Cagliari giocherà lui titolare dato che Rafael Leao sarà squalificato".