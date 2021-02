Di Stefano: "Un mese fa il Milan avrebbe affrontato il Manchester United con più serenità"

Peppe Di Stefano, inviato di Sky a Milanello, ha commentato così sia il sorteggio che metterà di fronte il Milan e il Manchester United in Europa League e sia il momento dei rossoneri. Di Stefano ha detto: “Questa sfida sa di Champions League. Stamattina dopo l’allenamento i giocatori sono rimasti qui a Milanello insieme alla dirigenza e allo staff per seguire il sorteggio. Quando è arrivato il Manchester United, ci sono stati dei sorrisi che sanno di beffa, ma c’è anche chi dice che per diventare grandi bisogna giocare questo tipo di partite. Se un sorteggio del genere fosse arrivato un mese fa, lo si sarebbe affrontato con maggiore serenità. Ora il momento è negativo, ma ho visto la voglia di ribaltare l’attuale situazione. Il calo fisiologico ci sta, ma contro lo United, Bennacer e Mandzukic dovrebbero rientrare. Il DNA del Milan è un DNA europeo, non hanno mai avuto paura di niente. Il sorteggio va accettato e va affrontato”.