Diavolo, che fatica a San Siro! Il Milan riparte dal Franchi per ritrovare punti preziosi in chiave Champions

San Siro è diventato un tabù. Al Milan del pre-lockdown si accusava di subire eccessivamente la pressione del pubblico del Meazza. Problema che alla ripresa del campionato, con gli stadi chiusi, si era pressoché annullato: nella seconda parte della scorsa stagione, i ragazzi di Pioli hanno sempre vinto nelle mura amiche, eccetto il pareggio comunque prezioso contro l’Atalanta. E nella nuova stagione, il Diavolo non è più stato quella macchina perfetta del 2019/20, ma ha comunque onorato la propria dimora. La vittoria nel derby contro l’Inter alla quarta giornata ne è il simbolo, nonostante i rossoneri fossero formalmente in trasferta.

Nel 2021, poi, qualcosa è cambiato. Gli 80mila seggiolini della Scala del Calcio, seppur spoglia, hanno cominciato a mettere paura.

Complice anche un calendario particolarmente impegnativo, il Milan versione casalinga ha perso 6 delle 10 partite nel nuovo anno in tutte le competizioni. Le sconfitte (contro Atalanta, Juventus, Manchester United ed i due derby) hanno interrotto la corsa del Diavolo in Coppa Italia ed Europa League, mentre hanno complicato la cavalcata in campionato. In Serie A, infatti, la squadra di Pioli si trova al 7° posto nella speciale classifica delle partita giocate in casa.

In trasferta, invece, la banda di Pioli suona il rock. Ibra e compagni sono la migliore squadra lontano dal proprio stadio, con 34 punti ottenuti in 13 partite (2,6 punti a gara).

Domenica il Milan volerà a Firenze, per tornare alla vittoria che manca tra tre gare. Al Franchi il Diavolo non vorrà rovinare il buon feeling in trasferta, per poi tornare alla carica nel proprio stadio. Osservati speciali? I due attaccantIC: Ibrahimovic, al ritorno da titolare, e Dusan Vlahovic, il 9 viola che ha tutti gli occhi addosso. Specialmente quelli della dirigenza rossonera.

