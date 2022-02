Diaz, che impatto nel derby: con lui più imprevedibilità sulla trequarti

Maignan ha tenuto a galla la squadra, Giroud ha ribaltato l’Inter con una doppietta, ma l’uomo che ha dato una scossa al Milan è stato Brahim Diaz. Come sottolinea il Corriere dello Sport, con l’ingresso in campo dello spagnolo i rossoneri hanno acquisito imprevedibilità sulla trequarti. Il giovane fantasista ha dato il via a una serie d’iniziative personali che hanno messo la difesa dell’Inter in grande difficoltà.