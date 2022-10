Dibattito stadio Milano: questa mattina ultimo incontro di approfondimento, il 4 novembre l'ultimo incontro pubblico. Il 18 la relazione conclusiva

MilanNews.it

In merito al dibattito pubblico per il nuovo stadio di Milano, questa mattina è andato in scena, presso la Sede Municipio 7, l'ultimo degli incontri di approfondimento con il seguente titolo: "Stadio Milano: la sostenibilità ambientale dell’intervento". Manca invece ancora un incontro pubblico il 4 novembre: "Stadio Milano: sostenibilità ambientale dell’intervento – Parte II). Il 18 novembre è infine in programma la "Presentazione della relazione conclusiva".