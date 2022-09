MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nelson Dida, ex portiere rossonero, in occasione del derby di questo pomeriggio è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport e ha ricordato le partite contro l'Inter che ricorda con più piacere. Queste le sue parole: "Tutti quelli vinti... Ma ancora di più quelli di Champions. La parata preferita quella su Veron in un derby di campionato del 2005".