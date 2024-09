Dida: "Fonseca con la fiducia nei suoi giocatori può fare un bel campionato"

L'ex portiere e preparatore del Milan Nelson Dida, ha rilasciato un'intervista esclusiva ai taccuini de La Gazzetta dello Sport, nel corso della quale ha affrontato il tema legato alla delicata situazione che la formazione di Paulo Fonseca si ritrova ad affrontare a sole tre giornate dall'inizio di questa Serie A.

Cosa dice dei risultati nelle prime giornate di A?

"Ho seguito in particolare il Milan, ma penso che l’Inter sia ancora la favorita per lo scudetto perché ha una rosa e uno staff di qualità. Hanno puntato sulla continuità, migliorando il possibile".

E il suo Milan?

"Mi sembra abbiano cercato di prendere i migliori giocatori in funzione del progetto e delle richieste del nuovo allenatore. Fonseca è appena arrivato, ha ovviamente bisogno di tempo. Dovrà lavorare ancora un po’ perché una cosa è vincere tutte le amichevoli estive e un’altra puntare a fare cose importanti in campionato e in Champions League. Dobbiamo avere tutti un po’ di pazienza".

C'è in corso un dibattito su Fonseca e la sua compatibilità con la Serie A, nonostante fosse già stato alla guida della Roma.

"È un allenatore intelligente. Fonseca conosce bene il campionato. Lavorare nel Milan richiede un qualcosa in più, perché si tratta di una squadra più importante rispetto alle sue precedenti. E questo può pesare un po’. Ma l’importante è che lui mantenga la calma, la tranquillità e continui a lavorare su quello che ha in mente. E con la fiducia nei suoi giocatori può fare un bel campionato".

Può aiutare il fatto che ci sia Zlatan Ibrahimovic in società?

"Sicuramente. Zlatan rappresenta bene quel che è il Milan, di cui conosce tutto. Sappiamo della sua grande passione per questo club. Ibrahimovic non vuole mai perdere, così grazie alla sua presenza, in spogliatoio e a contatto dello staff, c’è la garanzia che il Milan debba sempre puntare a vincere".

Degli acquisti del Milan chi la incuriosisce?

"Mi intriga Morata che non è un giocatore alla Ibrahimovic che fa sempre gol, ma ha comunque qualità tecnica da dimostrare".