Dida: "Leao è un grandissimo: deve trovare i suoi spazi e crederci di più"

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Oggi a Milano si svolge il World Legends Padel Tour 2026, evento che ha raccolto in città tanti ex campioni del calcio e non solo: tra questi anche l'ex attaccante rossonero Andriy Shevchenko che questa mattina ha fatto visita anche alla squadra di Massimiliano Allegri al centro sportivo di Milanello. L'inviato di MilanNews.it ha intervistato, insieme al resto della stampa presente, l'ex portiere rossonero Nelson Dida. Un estratto delle sue dichiarazioni ai nostri microfoni.

Cosa manca al Milan per tornare ai vertici?

“Magari vincere il campionato. Ma comunque sta facendo un bellissimo campionato, spero che il Milan ritorni in Champions”.

Che consiglio dai a Leao?

“Lo conosciamo tutti. È un grandissimo giocatore, veloce, forte. Deve trovare i suoi spazi e crederci di più”.