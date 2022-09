Dida su Maignan: "Eccezionale dal punto di vista tecnico e umano. Ci sentiamo ancora"

MilanNews.it

Nelson Dida, ex portiere rossonero e l'anno scorso preparatore dei portieri del Milan che ha lavorato a stretto contatto con Mike Maignan, ha parlato del portiere francese con cui mantiene un ottimo rapporto. Queste le parole di Dida: "Ci sentiamo? Certo che lo facciamo. Deve continuare il percorso di crescita grazie ai professionisti che lo seguono oggi. E’ eccezionale sia dal punto di vista tecnico che umano. Per me è stato bellissimo aver contribuito alla sua formazione. Sapere di aver lasciato qualcosa vuol dire avere lavorato nella maniera giusta".