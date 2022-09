Dida su Maldini: "Una persona eccezionale: sempre stato un professionista anche fuori dal campo"

MilanNews.it

Nel corso della sua intervista alla Gazzetta dello Sport, Nelson Dida ha parlato del suo ex capitano Paolo Maldini, attuale direttore dell'area tecnica rossonera. Queste le dichiarazioni di elogio dell'ex portiere rossonero: "Paolo è una persona eccezionale, in campo è stato un campione, anzi il campione, un leader e un compagno leale. Dopo aver smesso di giocare è stato bravo a prendersi del tempo, a stare con la famiglia, a osservare da lontano. Questo lo ha aiutato a diventare il dirigente vincente che è oggi. Non avevo dubbi, ha sempre dimostrato una spiccata professionalità anche fuori dal campo".