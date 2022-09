Dida su Pioli: "Ci vogliamo bene. Sempre stato lucido, chiaro e determinato"

MilanNews.it

Nelson Dida, intervistato dalla Gazzetta dello Sport questa mattina, ha parlato del suo rapporto con Stefano Pioli con cui ha collaborato nelle ultime due stagioni. Nelson si è soffermato sull'abbraccio che ha scambiato con il tecnico rossonero a Reggio Emilia, in occasione della vittoria dello Scudetto: "Un abbraccio profondo e sincero. Ci stimiamo e ci vogliamo bene, ho fatto parte di un gruppo straordinario. Il suo merito è quello di essere stato sempre lucido, chiaro, soprattutto determinato. Non ha mai mollato di un centimetro e ha saputo spronare tutto lo spogliatoio ogni giorno per raggiungere il risultato"