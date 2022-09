Dida sulla Champions: "Un anno di esperienza tornerà utile: il Milan può andare avanti"

MilanNews.it

Nelson Dida, ex portiere ed ex preparatore dei portieri del Milan, è stato intervistato alla Gazzetta dello Sport e ha parlato anche del cammino che potrà fare il Milan quest'anno in Champions League. Queste le parole dell'estremo difensore brasiliano: "Un anno di esperienza in più tornerà molto utile. Lo scorso anno abbiamo affrontato un girone particolarmente impegnativo e questo ha permesso anche ai più giovani di confrontarsi subito in partite ad alta intensità e di alto livello. Questo Milan ha tutte le carte in regola per arrivare più avanti possibile"