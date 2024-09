Difensori goleador in Serie A dal 2021: Theo leader indiscusso

Quella che si sta per concludere è stata la giornata dei difensori goleador in Serie A, come confermano le marcature di Theo Hernandez contro il Venezia, Giovanni Di Lorenzo contro il Cagliari e Denzel Dumfries contro il Monza. Questi tre hanno dunque aggiornato il loro score nel campionato italiano, "costringendo" i colleghi di Transfermarkt a riproporre la classifica dei difensori più prolifici della Serie A dal 2021 ad oggi.

Theo Hernandez, dall'alto delle sue 15 marcature, resta leader indiscusso, con i due interisti Dimarco e Dumfries tenuti lì a distanza di sicurezza, nonostante il gol dell'olandese.

DIFENSORI GOLEADOR IN SERIE A DAL 2021: LA CLASSIFICA

1.⁠ ⁠Theo Hernandez (Milan): 15 gol in 100 partite;

2.⁠ ⁠⁠Dimarco (Inter): 11 gol in 99 partite;

2.⁠ ⁠Dumfries (Inter): 11 gol in 101 partite;

4.⁠ ⁠Bremer (Juventus): 10 gol in 103 partite;

5.⁠ ⁠⁠Rrahmani (Napoli): 9 gol in 96 partite;

5.⁠ ⁠Biraghi (Fiorentina): 9 gol in 103 partite;

7.⁠ ⁠Udogie (Udinese): 8 gol in 68 partite;

7.⁠ ⁠Quarta (Fiorentina): 8 gol in 80 partite;

9.⁠ ⁠Molina (Udinese): 7 gol in 35 partite;

9.⁠ ⁠Posh (Bologna): 7 gol in 65 partite;

9.⁠ ⁠Zappacosta (Atalanta): 7 gol in 90 partite;

9.⁠ ⁠Acerbi (Inter): 7 gol in 93 partite;

9.⁠ ⁠Di Lorenzo (Napoli): 7 gol in 110 partite.