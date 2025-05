Difesa a tre, Bianchin: "Milan sembra avere una solidità non vista nelle tante serate tragiche della stagione"

Il Milan è passato alla difesa a tre in pianta stabile. Dalla trasferta in casa contro l'Udinese, il tecnico Sergio Conceicao ha optato per un cambio modulo che - visti i risultati - pare essere divenuto quelle definitivo per questo finale di stagione. A oggi sono state giocate quattro partite con questo schieramento e il ruolino di marcia parla chiaro: nove gol fatti e uno subito, che ha causato l'unica sconfitta a fronte di tre vittorie tra cui quella netta contro l'Inter in semifinale di Coppa Italia.

Il giornalista Luca Bianchin ha parlato così della difesa a tre sulla Gazzetta dello Sport: "Il Milan da quattro partite gioca con il 3-4-3 e sì, funziona. La squadra magari rischia, però non prende gol. Più importante: sembra avere una solidità non vista nelle tante serate tragiche della stagione, tra occasioni concesse a tutti e un diabolico perseverare in alcuni errori. Il gol preso con cross da esterno a esterno. La ripartenza centrale. L’errore individuale".