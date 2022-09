Difesa a tre, Kjaer non è contrario: "Abbiamo tanti giocatori che con quel sistema potrebbero fare bene"

MilanNews.it

Intervistato da Sky Sport al termine di Sampdoria-Milan 1-2, Simon Kjaer ha parlato della possibilità di usare anche la difesa a tre in futuro:

Sulla difesa a tre: "Abbiamo tanti giocatori che con quel sistema potrebbero fare bene. Forse Leao andrebbe un po' in difficoltà, in questo momento con la sua qualità, anche se ogni tanto non torna tanto indietro, fa la differenza. So che il mister ci sta pensando, ma con le tante partite da giocare non è facile provare cose nuove. Toccherà al mister decidere".