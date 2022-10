Difesa a tre, Pioli spiega: "Non cambia molto, contano i principi. Se ci sarà l'occasione ci riproveremo"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Una delle novità tattiche di questo inizio di stagione del Milan è stato il passaggio, in alcune situazioni, ad una linea difensiva a tre. Mister Pioli, intervistato dalla Lega Serie A, ne parla così: "L'avevo fatta con altre squadre e l'abbiamo già fatta qui in passato. Anche quest'anno in corso d'opera in qualche occasione abbiamo giocato a tre, ma credo che in generale non cambi molto giocare a tre o a quattro dietro, non fa giocare meglio o peggio. E' questione di concetti e di principi, e noi quelli li abbiamo. Se ci saranno opportunità e occasioni riproveremo anche questa situazione...".