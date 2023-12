Diletta Leotta su Ibra: "Vorrebbe tornare in campo. Per il Milan..."

Diletta Leotta, giornalista e conduttrice tc, è stata intervistata dalla Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole su Zlatan Ibrahimovic e le notizie di un suo ritorno al Milan attraverso RedBird di Gerry Cardinale: "Conosco molto bene Ibra. Ibra crea ambizione, per il Milan sarebbe importante averlo in società. Il tempo non si può fermare, ma credo che lui vorrebbe tornare in campo".

Poi continua sempre sull'ex attaccante svedese: "Il Milan ha perso la magia di due anni fa, ma dovrebbe tenersi stretto Pioli, che valorizza giocatori. Pioli sa come si vince."