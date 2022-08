Dimarco: "Mercato di livello della Juve come per noi. Ma il Milan è un'ottima squadra"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Nel corso della lunga intervista concessa al Corriere dello Sport, l'esterno dell'Inter Federico Dimarco parla anche delle rivali per il titolo: "Tutte le squadra si sono rinforzate e si stanno rinforzando: la Juve ha fatto un mercato di alto livello, noi pure, ma il Milan è un’ottima squadra e poi ci sono la Roma, la Fiorentina, il Napoli. Sarà un campionato difficile, diviso in due parti, con una lunga pausa per il Mondiale in Qatar. Bisognerà sfruttare tutti i momenti della stagione, conquistare più punti possibili cercando di limitare gli errori e le distrazioni"