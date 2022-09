Dinamo Zagabria, a Milano sequestrati coltelli e bastoni ad un gruppo di ultras croati

MilanNews.it

Come riferito dai colleghi della Gazzetta dello Sport, sono stati sequestrati coltelli, fumogeni e un bastone telescopico ad un gruppo di ultras della Dinamo Zagabria durante i controlli prima della gara di Champions League con il Milan alle 18.45 a San Siro. In città, inoltre, è presente un ampio spiegamento di forze dell’ordine per prevenire incidenti.