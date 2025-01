Dinamo Zagabria-Milan, croati fin qui meglio in trasferta in Champions League

Nel weekend Fabio Cannavaro ha trovato la prima vittoria alla guida della Dinamo, 3-1 in casa contro l'Istra. Il tecnico italiano è subentrato lo scorso 29 novembre al posto di Nenad Bjelica e solo una settimana fa ha fatto il suo esordio ufficiale, perdendo in Champions contro l'Arsenal. Dinamo che paradossalmente è andata meglio in trasferta, ottenendo in coppa solo 2 punti al "Maksmir", frutto dei pareggi contro Monaco e Celtic. In mezzo il ko contro il Borussia Dortmund. Milan che viene da cinque vittorie consecutive in Champions, due di esse ottenute in trasferta contro Real Madrid e Slovan Bratislava. Lontano da San Siro il Diavolo ha sempre subito un gol.

I precedenti - Confronto numero 9 fra le due squadre, bilancio nettamente in favore del Milan che ha vinto in 6 occasioni. Un solo successo per la Dinamo e un pari. Questi ultimi due risultati risalgono alla Mitropa Cup del 1966, da lì solo vittorie rossonere. La più recente del 25 ottobre 2022 con un netto 0-4 con Gabbia e Leao, ancora in rosa, in rete.

La classifica aggiornata

1. Liverpool 21 (d.r. +13)

2. Barcellona 18 (d.r. +15)

3. Arsenal 16 (d.r. +12)

4. Inter 16 (d.r. +7)

5. Atletico Madrid 15 (d.r. +5)

6. Milan 15 (d.r. +4)

7. Atalanta 14 (d.r. +14)

8. Bayer Leverkusen 13 (d.r. +7)

9. Aston Villa 13 (d.r. +5)

10. Monaco 13 (d.r. +3)

11. Feyenoord 13 (d.r. +2)

12. Lille 13 (d.r. +2)

13. Brest 13 (d.r. +2)

14. Borussia Dortmund 12 (d.r. +8)

15. Bayern Monaco 12 (d.r. +6)

16. Real Madrid 12 (d.r. +5)

17. Juventus 12 (d.r. +4)

18. Celtic 12 (d.r. 1)

19. PSV 11 (d.r. +3)

20. Club Brugge 11 (d.r. -2)

21. Benfica 10 (d.r. +2)

22. PSG 10 (d.r. +2)

23. Sporting CP 10 (d.r. +1)

24. Stoccarda 10 (d.r. -1)

25. Manchester City 8 (d.r. +2)

26. Dinamo Zagabria 8 (d.r. -8)

27. Shakhtar Donetsk 7 (d.r. -6)

28. Bologna 5 (d.r. -5)

29. Sparta Praga 4 (d.r. -11)

30. Lipsia 3 (d.r. -6)

31. Girona 3 (d.r. -7)

32. Stella Rossa 3 (d.r. -10)

33. Sturm Graz 3 (d.r. -10)

34. Salisburgo 3 (d.r. -19)

35. Slovan Bratislava 0 (d.r. -18)

36. Young Boys 0 (d.r. -20)