Dinamo Zagabria-Milan nel segno di Boban. E in rosa c'è un mancato milanista

2 anni dopo Milan e Dinamo Zagabria tornano a sfidarsi in Champions League. Sarà il quinto confronto, si giocherà al "Maksmir".

Precedenti a senso unico: 4 vittorie per i rossoneri, sempre con almeno 3 gol all'attivo. Le prime due partite furono valide per i playoff della Champions 2000/01 con Alberto Zaccheroni in panchina e Andryi Shevchenko bocca di fuoco, capace di segnare 2 doppiette. Comandini all'andata e José Mari al ritorno completarono l'opera.

Le altre due partite sono della fase a gironi 2022/23, decisive per portare il Milan ad approdare agli ottavi di finale dopo 9 anni: 3-1 a San Siro con reti di Giroud, Saelemaekers e Pobega all'andata; Gabbia, Leao, Giroud e autorete di Ljubicic nello 0-4 del ritorno.

Un filo conduttore lega Milan e Dinamo: Zvonimir Boban, che i rossoneri acquistarono nel 1991 lasciandolo prima un anno a Bari e poi portandolo a vestire il rossonero, dove diventerà uno degli uomini cardine prima di Fabio Capello e poi di Alberto Zaccheroni, diventando il leader tecnico nell'anno dello scudetto 1998/99.

I campioni di Croazia fanno il bello e cattivo tempo in patria, ma storicamente recitano il ruolo di Cenerentola nel massimo campionato europeo. Martin Baturina è la stellina da tenere d'occhio, se entro domani nessun club lo strapperà alla Dinamo. Marko Rog e Marko Pjaca le vecchie conoscenze italiane, con quest'ultimo che qualche anno fa sembrava proprio vicino al Milan.

Formazione tipo (4-1-4-1): Nevistic; Ogiwara, Théophile-Catherine, Mmaee, Pierre-Gabriel; Misic; Pjaca, Sucic, Baturina, Kulenovic; Petkovic. All. Sergej Jakirovic.