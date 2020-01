Diritti tv: Dal Pino, in Italia chiudiamo entro 6 mesi

(ANSA) - MILANO, 20 GEN - "Per i diritti tv sarà un percorso ancora abbastanza lungo, non si sbaglia a dire che ci aspettiamo di chiudere qualcosa su quelli nazionali entro il primo semestre". Lo ha detto il nuovo presidente della Lega Serie A, Paolo Dal Pino, spiegando che ha in programma incontri con i vari broadcaster, Sky, Dazn, oltre che con Mediapro e gli Ott: "Abbiamo tanti potenziali partner con cui parlare e va sconvolto il meccanismo attuale che è passivo e probabilmente fa perdere delle opportunità". (ANSA).