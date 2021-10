Diritti tv, pressione degli sponsor su possibile apertura a Sky per gli highlights

La pressione degli sponsor potrebbe spingere l'Assemblea di Lega prevista per oggi ad aprire a Sky Sport per quanto riguarda la mancata messa in vendita dei diritti pay sugli highlights di Serie A. DAZN aveva inciso sulla decisione della Lega Calcio di non procedere, ma ora, dopo i disservizi e i malumori dei vari sponsor, il vento in tal senso potrebbe cambiare. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.