Disastro Theo Hernandez: "Il peggiore. Radar in tilt: ha il 3-3 sulla coscienza". Voti tra il 4 e 4,5

vedi letture

Il Milan pareggia a Cagliari in un rocambolesco 3 a 3 che fa tornare con i piedi per terra la formazione rossonera dopo la vittoria in Champions di Madrid contro il Real. Di seguito le pagelle dei principali quotidiani sportivi, e non, di Theo Hernandez:

La Gazzetta dello Sport 4.5: "IL PEGGIORE. Fonseca, è un eufemismo, dice che poteva difensre meglio. Male nelle chiusure, nei cross, poa spinta, e in casi così è nervosissimo".

Il Corriere dello Sport 4.5: "Distratto in fase difensiva, lascia troppi spazi. Zortea e Zappa gli rendono la serata infernale e infatti segnano tutti dal suo lato. Il peggiore dei suoi".

Tuttosport 4: "Zappa e Zortea fanno i solchi nella difesa rossonera perché lui si dimentica di marcarli".

Il Corriere della Sera 4: "Radar in tilt: ogni cross è un cortocircuito. Ha il 3-3 sulla coscienza. E non solo quello".

La Repubblica 4

LA PAGELLA DI THEO HERNANDEZ A CURA DI MILANNEWS.IT

THEO HERNANDEZ 5: in fase di spinta si vede poco, in quella difensiva alterna cose buone come due salvataggi importanti e qualche lapsus pericoloso. Sul primo, dopo meno di 50 secondi, il Milan prende il gol dell’1-0 di Zortea. Sul secondo, invece, viene salvato dall’ingenuità di Viola che toglie, in fuorigioco, il gol a Zappa nel primo tempo. Il Milan soffre maledettamente sulla sua fascia. Dorme maledettamente sul gol del 3-3 del Cagliari con Zappa che calcia al volo da solo e spacca l’incrocio. Prende un giallo senza senso nel finale