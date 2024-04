Disponibili i biglietti per Milan-Cagliari del weekend dell'11 maggio: le info

vedi letture

FASI DI VENDITA



Fase abbonati

Da mercoledì 24 aprile ore 12:00 a domenica 28 aprile ore 23:59, ogni abbonato alla Serie A stagione 2023/24 potrà acquistare 1 biglietto aggiuntivo ad un prezzo dedicato nei settori disponibili.



Fase di vendita libera

Dalle 12:00 di lunedì 29 aprile fino ad esaurimento posti.



Under 16

Under 16 sono acquistabili solo insieme ad 1 intero in un rapporto massimo 1:3;

Under 16 sono cedibili solo ad altri Under 16;

Under 16 acquistabili a Casa Milan e circuiti Vivaticket con esibizione documento di identità anche del minore;

Under 16: tutti i tifosi nati dal 1 gennaio 2007 in poi;

Promozione attiva a partire dalla fase di vendita libera.



Senior - Over 60

Senior Over 60: è cedibile solo ad altri Senior;

Senior Over 60: tutti i tifosi nati entro il 31 dicembre 1963;

Promozione attiva a partire dalla fase di vendita libera.

Biglietti Settore Ospiti

Ai tifosi della squadra ospite è riservato il Terzo Anello Verde.

I biglietti saranno in vendita su Vivaticket.it e in tutti i punti vendita Vivaticket al costo di 14€ più commissioni.

Per l’acquisto dei biglietti di Settore Ospiti è necessario essere titolari di Tessera del Tifoso rilasciata dalla Squadra Ospite.



Raccomandiamo di diffidare di siti web diversi da quelli ufficiali, di compravendite tra privati e di altri canali non autorizzati, poichè spesso offrono biglietti contraffatti o non validi. Il Club non risponde di eventuali frodi subìte a seguito di acquisti effettuati al di fuori dei canali autorizzati.