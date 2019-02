DJ Gattüso suona "Scusa Gattuso": una hit musicale per il mister del Milan

Tutta questione di omonimia e voglia di stare al gioco. Ecco come l'israeliano DJ Gattüso si è ritrovato al centro di una incredibile ed inattesa attenzione dal mondo rossonero. Un seguito milanista che, in collaborazione con una pagina Instagram italiana "Il Ras della Fossa", ha portato il DJ a produrre una canzone dal titolo "Scusa Gattuso", un vero e proprio omaggio al lavoro di Rino negli ultimi mesi. In poche ore, la hit è già diventata virale in tutto l'ambiente rossonero. Il testo fa riferimento ai detrattori del tecnico rossonero, preso di mira a inizio stagione, e ora che le cose sembrano andare meglio qualcuno è salito sul carro dell'allenatore. Tutto ovviamente con tanta goliardia.