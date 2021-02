Djokovic vince il suo nono Australian Open: i complimenti del Milan

Novak Djokovic ha battuto oggi in finale Daniil Medvedev ed ha conquistato il suo nono Australian Open. Il tennista serbo è un grande tifoso milanista e così il Milan, attraverso il profilo di Twitter, ha voluto congratularsi con lui per questo ennesimo successo: "Applausi per Djokovic, vincitore del suo nono Australian Open".

King of Australia for the 9th time!

Applausi per @DjokerNole, vincitore del suo nono #AusOpen https://t.co/ogmyjrZusH — AC Milan (@acmilan) February 21, 2021