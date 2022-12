MilanNews.it

Youri Djorkaeff, ex Inter e PSG, ora consigliere di Infantino all FIFA, ha parlato così di Olivier Giroud alla Gazzetta dello Sport: "Olivier ha cominciato al Grenoble, come me. Quando è arrivato a Milano, mi ha scritto per un consiglio sulla città. Gli ho detto che andava tutto bene… ma aveva sbagliato squadra".