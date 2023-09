Dodicenne si risveglia dopo essere stato colpito da un fulmine: "Forza Milan!"

vedi letture

Nei giorni scorsi a Chieti, in Abruzzo, un giovane calciatore di 12 anni è stato colpito da un fulmine mentre stava per cominciare l'allenamento con la sua squadra. Andato in arresto cardiaco, il ragazzo è stato portato in codice rosso in ospedale a Pescara dove è stato rianimato e messo in terapia intensiva e in condizioni gravi. Oggi però Rete8, giornale locale, ha dato la buona notizia: il ragazzo, pur rimanendo in terapia intensiva, si è risvegliato e ha potuto comunicare con i medici. Il sindaco di Chieti ha dichiarato: "Il bambino è stato stubato, ha parlato e la prima cosa che ha detto è Forza Milan.

Appena i colleghi medici di Pescara lo permetteranno, andrò a trovarlo". Una bella notizia conclusa con una nota di colore. Al giovane tifoso rossonero va l'in bocca al lupo di tutta la redazione di MilanNews.it e l'augurio di una pronta guarigione.