Domani arbitra Fabbri: tutti i precedenti con i rossoneri

Designata la squadra arbitrale per Milan-Roma di domenica sera, sfida in programma alle 20.45 e valida per la 18esima giornata del campionato di Serie A Enlive. A dirigere la gara sarà il fischietto di Ravenna Fabbri, che nel corso di questa stagione ha già arbitrato una partita del Diavolo, ovvero il rocambolesco 3 a 3 di Cagliari contro la formazione di Davide Nicola.

In generale, il bilancio del Milan con l'arbitro Michael Fabbri è di 11 partite, sei vittorie, tre pareggi e due sconfitte.

Arbitro: FABBRI

Assistenti: COSTANZO – VECCHI

IV uomo: MARCENARO

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: DI PAOLO