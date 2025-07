Domani comincia il raduno del Milan: il programma, subito doppia seduta

Inizia domani ufficialmente la nuova stagione del Milan con il classico raduno. Il primo allenamento della nuova annata sportiva andrà in scena domani mattina a porte chiuse a Milanello, mentre alle 18, sul campo esterno di Milanello, ci sarà quello aperto al pubblico con i tifosi milanisti presenti. Qualche ora prima, alle 13 a Casa Milan, è in programma la conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore milanista Massimiliano Allegri.

LE ULTIME SUL CALCIOMERCATO DEL MILAN

Al Milan serviva un uomo d'ordine in mezzo al campo e Igli Tare lo aveva confermato: la priorità di questa sessione di calciomercato era un mediano. E un mediano è arrivato. Samuele Ricci è stato ufficializzato l'altro ieri come nuovo calciatore del Milan: 23 milioni di euro più due di bonus al Torino e quattro anni (più uno di opzione) di contratto al calciatore da due milioni di euro annui.

Il ruolo

A confermarlo è stato lo stesso ex Torino: “Il ruolo del mediano a tre è quello che sento più mio, ma nel corso degli anni ho imparato a fare anche altri tipi di ruoli. Sono partito mezz’ala in Serie B, con Juric sono arrivato a giocare in una mediana a due, dove ti vengono chieste più cose e devi fare tutto in maniera perfetta. Poi sono tornato a giocare mediano davanti alla difesa… Il ruolo che sento più mio forse è quello”.

L'altro

Ora, per completare il reparto, manca un interno. E Allegri lo ha cerchiato in rosso sul taccuino: il suo nome è Ardon Jashari. Lo svizzero non è con il resto dei compagni sul volo che ha portato i giocatori del Brugge a Glasgow per l'amichevole di oggi contro i Rangers: si allenerà dal solo nel centro sportivo a Westkapelle, in Belgio: così facendo salterà anche i cinque giorni di allenamento a Londra schedulati per la prossima settimana. Entro domani, è prevista la risposta definitiva del Bruges alla offerta del Milan.