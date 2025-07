Domani il raduno, quali sono i giocatori assenti a Milanello

Domani il Milan comincia ufficialmente la stagione con il raduno. Entro la mezzanotte di oggi sono attesi a Carnago i giocatori convocati che non sono ancora arrivati. Theo Hernandez, Bennacer, Adli e Vasquez hanno a disposizione altri giorni di vacanza e non sono previsti tra i giocatori convocati, cos' come Divock Origi separato in casa già da un anno ormai.

Theo Hernandez invece è prossimo a firmare con l'Al-Hilal, con gli ultimi dettagli da sistemare ad inizio settimana. Gli altri tre assenti sono anche loro in uscita, con Adli e Vasquez che dovranno allenarsi con il Milan Futuro in quanto non rientrano nel progetto della Prima Squadra Maschile, e Bennacer in attesa di sistemazione.

Modric, che firmerà dopo il Mondiale per Club, e Santi Gimenez, impegnato col Messico nella Gold Cup, sono gli unici giocatori che beneficeranno di ulteriori giorni di vacanza.