Domani in conferenza stampa ci sarà Leao insieme a Fonseca

Domani il Milan vivrà la vigilia della seconda gara di Champions League contro i Campioni di Germania del Bayer Leverkusen. La gara contro i tedeschi è in programma alla Bay Arena martedì alle ore 21. Domani, dopo l'allenamento di rifinitura in mattinata al centro sportivo di Milanello, la squadra partirà alla volta della Germania dove, in serata, direttamente dallo stadio teatro della gara parleranno il mister Paulo Fonseca e il numero 10 Rafael Leao, come riportato dal sito ufficiale del Milan.

QUESTO IL PROGRAMMA DEL MILAN:

MILANELLO

Ore 11.15 - Allenamento, primi 15 minuti aperti alla stampa per foto e video.

BAYARENA

Ore 19.00 - Conferenza stampa di mister Paulo Fonseca e Rafael Leao.