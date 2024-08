Domani la Supercoppa Europea: il Real Madrid vuole staccare Milan e Barcellona

vedi letture

Domani sera allo Stadio Nazionale di Varsavia, il Real Madrid, detentore della Champions League, e l'Atalanta, vincitrice dell'Europa League, si contenderanno la 50^ edizione della Supercoppa Europea. Come riporta l'ANSA, sia i Blancos che la Dea vanno a caccia di un risultato storico: gli spagnoli per staccare, nella classifica all time dei più vittoriosi della competizione, Milan e Barcellona; i nerazzurri per riportare, in Italia, un trofeo che manca dal 2007 quando a conquistarlo, guarda caso, fu proprio Ancelotti, attuale tecnico del Real, alla guida del Milan.

Questa la classifica delle squadre che hanno vinto più volte la Supercoppa Europea:

MILAN 5

REAL MADRID 5

BARCELLONA 5

LIVERPOOL 4

ATLETIO MADRID 3

BAYERN MONACO 2

CHELSEA 2

AJAX 2

JUVENTUS 2

ANDERLECHT 2

VALENCIA 2