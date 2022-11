Domani Milan-Salisburgo. Tonali: "Possiamo raggungere il primo obiettivo stagionale"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Sandro Tonali, intevenuto oggi in conferenza stampa a Milanello, ha commentato così il percorso in Europa del Milan nelle ultime stagioni: "Credo che sia un percorso che meritiamo e che ci rappresenta un po' tutti noi in questi anni che abbiamo passato insieme. Siamo partiti dai preliminari di Europa League e siamo arrivati fino a qui. Sappiamo che siamo in un momento importante della stagione e che ci dà la possibilità di migliorarci e raggiungere il primo obiettivo della stagione".