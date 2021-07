Domani Nizza-Milan: l'ultima sfida con i francesi risale al 1962

Domani sera alle 20.30 il Milan sfiderà il Nizza in un match amichevole allo stadio Allianz Riviera, sfida che verrà trasmessa da Milan TV (piattaforma Sky) e da Sky Sport. Una partita interessante, che arriva dopo due test contro squadre di Serie C: Pro Sesto e Modena. Il Nizza di Galtier, che in questa sessione di mercato è stata molto attiva, sarà un match sicuramente allenante e più indicativo per testare a che punto è la preparazione dei ragazzi di mister Pioli.

L'ultima sfida tra le due squadre risale addirittura al 13 maggio 1962, quando le due compagini si affrontarono nel ritorno degli Ottavi di Finale della "Coppa dell'Amicizia". La partita finì 3-1 per i rossoneri, con Barison e Sani (doppietta) tra i marcatori.