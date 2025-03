Domani torna la Serie A: il programma completo del 30° turno

Dopo lo stop per gli impegni con le proprie nazionali, i giocatori del Milan tornano a vestire rossonero per questo finale di stagione che vedrà il gruppo di mister Sergio Conceiçao lottare su due fronti. La qualificazione in Champions, con l'obiettivo quarto posto e la sentita semifinale di Coppa Italia contro l'Inter. Domani torna il campionato di Serie A.

Di seguito, ecco il programma di Serie A verso la 30^ giornata di campionato:

Como-Empoli (sabato 29 marzo, ore 15.00) [DAZN]

Venezia-Bologna (sabato 29 marzo, ore 15.00) [DAZN]

Juventus-Genoa (sabato 29 marzo, ore 18.00) [DAZN]

Lecce-Roma (sabato 29 marzo, ore 20.45) [DAZN/ Sky/NOW]

Cagliari-Monza (domenica 30 marzo, ore 12.30) [DAZN]

Fiorentina-Atalanta (domenica 30 marzo, ore 15.00) [DAZN]

Inter-Udinese (domenica 30 marzo, ore 18.00) [DAZN/Sky/NOW]

Napoli-Milan (domenica 30 marzo, ore 20.45) [DAZN]

Verona-Parma (lunedì 31 marzo, ore 18.30) [DAZN/Sky/NOW]

Lazio-Torino (lunedì 31 marzo, ore 20.45) [DAZN]