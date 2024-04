Domenica Milan-Genoa: Gabbia l'unico fra i rossoneri a rischio squalifica

Dopo il pareggio di Torino e la qualificazione alla prossima Champions League ufficialmente conquistata, domenica pomeriggio il Milan ospiterà a San Siro il Genoa dell'ex Alberto Gilardino. Dopo un aprile complicato, la formazione di Stefano Pioli ha intenzione di rialzare la testa e provare a blindare ulteriormente il secondo posto tornando alla vittoria proprio contro il Grifone, con un occhio di riguardo anche a quella che sarà la giornata successiva di campioanto contro il Cagliari.

A fronte di questo domenica pomeriggio ci sarà chi dovrà stare attento ai cartellini, in quanto il Milan scenderà in campo con un solo diffidato questa volta. Si tratta di Matteo Gabbia, che in caso di ammonizione contro il Genoa salterebbe dunque per squalifica la partita della settimana dopo contro il Cagliari.