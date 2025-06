Dominio Conte-Allegri negli ultimi 15 anni di Serie A

Dal 2010 a oggi la Serie A ha avuto tanti protagonisti, da Stefano Pioli a Luciano Spalletti, passando anche per Maurizio Sarri fino ad arrivare a Simone Inzaghi, ma in qualche modo lo scettro è quasi sempre rimasto nelle mani dei soliti due: Antonio Conte e Massimiliano Allegri. 11 degli ultimi 15 scudetti assegnati sono stati infatti vinti da loro due, con il neo allenatore del Milan in leggero vantaggio rispetto al salentino grazie agli incredibili anni alla guida della Juventus.

Di seguito l'albo d'oro dal 2011 ad oggi:

2010/11: Milan, Allegri

2011/12: Juventus, Conte

2012/13: Juventus, Conte

2013/14: Juventus, Conte

2014/15: Juventus, Allegri

2015/16: Juventus, Allegri

2016/17: Juventus, Allegri

2017/18: Juventus, Allegri

2018/19: Juventus, Allegri

2019/20: Juventus, Sarri

2020/21: Inter, Conte

2021/22, Milan, Pioli

2022/23: Napoli, Spalletti

2023/24: Inter, Inzaghi

2024/25: Napoli, Conte