Calciomercato Milan: acquisti, cessioni e obiettivi. Il borsino del 10 agosto
Si riporta di seguito il borsino completo del calciomercato del Milan, per l'estate 2025, con gli acquisti e cessioni ufficiali:
ACQUISTI
Samuele Ricci (centrocampista - Torino), titolo definitivo
Luka Modric (centrocampista - svincolato)
Pietro Terracciano (portiere - Fiorentina), titolo definitivo
Pervis Estupiñán (difensore - Brighton) titolo definitivo
Ardon Jashari (centrocampista - Club Brugge) titolo definitivo
CESSIONI
Francesco Camarda (attaccante - Lecce), prestito con diritto di riscatto e controriscatto
Tijjani Reijnders (centrocampista - Manchester City), titolo definitivo
Kevin Zeroli (centrocampista - Monza), prestito secco
Pierre Kalulu (difensore - Juventus), titolo definitivo
Marco Pellegrino (difensore - Boca Juniors), titolo definitivo
Alessandro Florenzi (difensore), fine contratto
Luka Jovic (attaccante), fine contratto
Theo Hernandez (difensore - Al-Hilal), titolo definitivo
Lapo Nava (portiere - Cremonese) titolo definitivo
Marco Sportiello (portiere - Atalanta) titolo definitivo
Tommaso Pobega (centrocampista - Bologna) prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo a determinate condizioni
Emerson Royal (difensore - Flamengo) titolo definitivo
Devis Vasquez (portiere - svincolato) risoluzione contrattuale
Lorenzo Colombo (attaccante - Genoa) prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo a determinate condizioni
Christian Comotto (centrocampista - Spezia) prestito
Mattia Liberali (trequartista - Catanzaro) titolo definitivo
Malick Thiaw (difensore - Newcastle) titolo definitivo, in attesa dell'ufficialità
FINE PRESTITO
Tammy Abraham (attaccante - Roma), fine prestito
Joao Felix (attaccante - Chelsea), fine prestito
Riccardo Sottil (attaccante - Fiorentina), fine prestito
Kyle Walker (difensore - Manchester City), fine prestito
OBIETTIVI
Giovanni Leoni (difensore - Parma)
Guela Doué (terzino - Strasburgo)
Dusan Vlahovic (attaccante - Juventus)
Zachary Athekame (terzino - Strasburgo)
Rasmus Hojlund (attaccante, Manchester United)
RUMORS IN ENTRATA
Nicolas Jackson (attaccante - Chelsea)
Victor Boniface (attaccante - Bayer Leverkusen)
Pietro Comuzzo (difensore - Fiorentina)
Arnaud Kalimuendo (attaccante - Rennes)
Breel Embolo (attaccante - Monaco)
VOCI CESSIONI
Yunus Musah (centrocampista - Napoli, Nottingham Forest)
Malick Thiaw (difensore - Newcastle) in attesa dell'ufficialità
Alvaro Morata (attaccante - Como)
Noah Okafor (attaccante - Lipsia, Bologna)
Ismael Bennacer (centrocampista - Al-Ittihad)
Warren Bondo (centrocampista - Cremonese)
Filippo Terracciano (terzino - Cremonese)
LE DATE DEL CALCIOMERCATO ESTIVO 2025
La seconda parte della sessione estiva del calciomercato che inaugurerà la stagione 2025/2026 si è aperta il 1° luglio e si concluderà il 1° settembre alle ore 20:00.
