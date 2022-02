Dominio Inter nel derby? I numeri dicono tutt'altro, sfatiamo anche questo mito

È dal fischio finale di Inter-Milan, Derby vinto dai rossoneri grazie ad una doppietta di un fantastico Olivier Giroud, che la narrativa della partita è sempre la stessa praticamente ovunque: l'Inter ha dominato per 75 minuti, i gol del Milan sono arrivati per caso, Inzaghi l'ha persa con i cambi. Opinioni sicuramente legittime, ma che distorcono la realtà dei fatti.

Ovviamente sarebbe sciocco non ammettere il grande primo tempo disputato dai nerazzurri, così come è evidente che i cambi fatti da mister Pioli abbiano funzionato, a differenza di quelli di Simone Inzaghi. Ma parlare di dominio incontrastato dei cugini non sarebbe veritiero, e sono anche i dati statistici a dimostrarlo:

Tiri 11-10

Tiri In Porta 5-3

Possesso Palla 46%-54%

Passaggi 349-430

Passaggi Riusciti 84%-84%

Dribbling Riusciti 33%-67%

Tackles Vinti 57% (16/28)-84% (16/19)

Duelli Aerei Vinti 47%-53%

Spazzate 10-19

Parate 1-4

Occasioni Da Gol Create 9-7

Da questi dati, forniti dal portale statistico "pallottoledicalcio", si evince invece di come il match sia stato molto più equilibrato di quanto piaccia raccontare a molti.