Donadoni: "C'è voglia di rivincita per il Milan, mi auguro che abbia il sopravvento"

Roberto Donadoni, ex calciatore, è intervenuto a Milan TV nel prepartita di Milan-Chelsea soffermandosi sulla sfida di Champions in programma a San Siro: “Credo che ci sia tanta voglia di rivincita. La gara d’andata non è andata nel modo migliore, mi auguro di vedere spettacolo e che il Milan riesca a fare una buona prestazione. Difficilmente si vince giocando male. Sono due squadre forti e importanti, credo che in campo ci sia grande determinazione. Mi auguro che il Milan abbia il sopravvento”.